Beşiktaşta kombineler satışta

Beşiktaş’ta 2018-19 sezonu kombineleri 14 Mart pazartesi satışa çıkıyor. Fiyatlar 1350 ila 5 bin TL arasında değişiyor

Beşiktaş kulübü, gelecek sezon için kombine bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyahbeyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com. tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.