;
    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta kombineler satışta

    Beşiktaşta kombineler satışta
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    ’ta 2018-19 sezonu leri 14 Mart pazartesi satışa çıkıyor. Fiyatlar 1350 ila 5 bin TL arasında değişiyor

    Beşiktaş kulübü, gelecek sezon için bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyahbeyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi.

    Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com. tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşa kötü haber! Beşiktaş'a kötü haber!
    Vidaya Mitrovic benzetmesi! Vida'ya Mitrovic benzetmesi!
    Negredo’nun yerine kim oynayacak? Negredo’nun yerine kim oynayacak?
    BİZE ULAŞIN