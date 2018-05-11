11 Mayıs 2018, Cuma
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Atiba Hutchinson: Allah'a havale ediyorum!
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
G.Saray’la adı anılan Atiba, Türkiye’de siyah-beyazlı formadan başka takımda oynamayacağını açıkladı
Bu arada Atiba, 'sakat olmadığı halde oynamıyor' iddiaları için "Siz Türklerin dediği gibi bunları çıkaranları Allah'a havale ediyorum" ifadesini kullandı.
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