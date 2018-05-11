;
    11 Mayıs 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Atiba Hutchinson: Allah'a havale ediyorum!

    Atiba: Allaha havale ediyorum!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    G.Saray’la adı anılan Atiba, Türkiye’de siyah-beyazlı formadan başka takımda oynamayacağını açıkladı

    Bu arada Atiba, 'sakat olmadığı halde oynamıyor' iddiaları için "Siz Türklerin dediği gibi bunları çıkaranları Allah'a havale ediyorum" ifadesini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Benfica, Talisca için 30u reddetti Benfica, Talisca için 30'u reddetti
    Beşiktaştan gurbetçi atağı Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
    İşte Beşiktaşın B planı İşte Beşiktaş'ın B planı
    BİZE ULAŞIN