Benfica, Talisca için 30u reddetti

Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Talisca için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Ojogo gazetesi, Roma'nın Talisca için Benfica'ya 30 milyon euro önerdiğini ancak Benfica'nın 40 milyon euro istediği için teklifi geri çevirdiğini yazdı.