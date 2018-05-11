Benfica, Talisca için 30u reddetti

11 Mayıs 2018, Cuma
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Benfica, Talisca için 30'u reddetti
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Talisca için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ojogo gazetesi, Roma'nın Talisca için Benfica'ya 30 milyon euro önerdiğini ancak Benfica'nın 40 milyon euro istediği için teklifi geri çevirdiğini yazdı.
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