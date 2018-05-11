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    11 Mayıs 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Benfica, Talisca için 30'u reddetti

    Benfica, Talisca için 30u reddetti
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Talisca için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Ojogo gazetesi, Roma'nın Talisca için Benfica'ya 30 milyon euro önerdiğini ancak Benfica'nın 40 milyon euro istediği için teklifi geri çevirdiğini yazdı.

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