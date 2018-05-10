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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...

    Beşiktaşlı oyuncu Tolgaydan kupa göndermesi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren Akhisarspor'a ilk tebrik cephesinden geldi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'daki finalde Fenerbahçe, ağır favori olarak gösterildiği maçta Ege temsilcisi Teleset Mobilyaspor'a 3-2 yenilerek tarihinde 17. kez çıktığı finalden 11. kez eli boş ayrıldı.

    TOLGAY ARSLAN'DAN AKHİSARSPOR'A TEBRİK
    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 'ın sahaya çıkmaması sonucu hükmen galip gelerek finale yükselen Fenerbahçe, final maçında Akhisarspor'a kaybedince siyah-beyazlılar sosyal medyadan ezeli rakibi kızdıran mesajlar paylaştı.

    Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Ali Arslan "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" mesajıyla Akhisarspor'u tebrik etti.

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