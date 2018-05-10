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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Fabri ilk 5'e girdi

    Fabri ilk 5e girdi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    'ın başarılı file bekçisi cio, performansıyla, Avrupa'da da zirvede yer alan kaleciler arasına girdi.

    , bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de kalesine gelen isabetli şut sayısına göre kurtarış yüzdesi en yüksek 5'inci kaleci oldu. Siyah- beyazlı kaleci bu sezon 121 isabetli şutla karşı karşıya kalırken %77,7 kurtarışı yüzdesine sahip oldu. Zirvede ise 120 isabetli şutta %83,3 isabetli kurtarış yüzdesine sahip olan A.Madrid'in Sloven kalecisi Oblak yer aldı.

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