Fabri ilk 5e girdi

10 Mayıs 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fabri ilk 5'e girdi
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio, performansıyla, Avrupa'da da zirvede yer alan kaleciler arasına girdi.
Fabri, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de kalesine gelen isabetli şut sayısına göre kurtarış yüzdesi en yüksek 5'inci kaleci oldu. Siyah- beyazlı kaleci bu sezon 121 isabetli şutla karşı karşıya kalırken %77,7 kurtarışı yüzdesine sahip oldu. Zirvede ise 120 isabetli şutta %83,3 isabetli kurtarış yüzdesine sahip olan A.Madrid'in Sloven kalecisi Oblak yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ