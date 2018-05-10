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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten Badou Ndiaye'ye veto

    Güneşten Ndiaye kararı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Teknik direktör , menajerler tarafından önerilen ’yi veto etti.

    Güneş; elinde Oğuzhan ve Tolgay gibi kaliteli iki 8 numarasını barındırdığını, Senegalli oyuncunun 'ta forma giyme şansının bulunmadığını kendisine teklifi getiren yöneticilere iletti.

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