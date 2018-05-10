10 Mayıs 2018, Perşembe
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Şenol Güneş'ten Badou Ndiaye'ye veto
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Teknik direktör Şenol Güneş, menajerler tarafından önerilen Badou Ndiaye’yi veto etti.
Güneş; elinde Oğuzhan ve Tolgay gibi kaliteli iki 8 numarasını barındırdığını, Senegalli oyuncunun Beşiktaş'ta forma giyme şansının bulunmadığını kendisine teklifi getiren yöneticilere iletti.
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