İlk iki sezon 30 maçın altına düşmeyen Kanadalı yıldız bu sezon Beşiktaş kariyerindeki en az maça (25) çıktı

Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerdeki en istikrarlı oyuncusu olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, 2017-18 sezonunda bu özelliğini yitirdi. 2013-14'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı. Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Atiba, Beşiktaş'taki ilk 2 sezonunda 30'ar maçın altına düşmedi. Siyah-beyazlı ekipte 2013-2014 sezonunda 30 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon yine aynı sayıdaki maçta forma giydi. 2015-16'da tüm maçlarda şans bulmayı başaran Atiba, geçen sezon ise düşüşe geçti ve 28 mücadelede oynadı. Bu sezon düşüşe geçen Kanadalı yıldız, rahatsızlıklar dolayısıyla Kasımpaşa ve Bursa maçlarında forma giyemezken; sarı ve kırmızı kart cezaları nedeniyle de Trabzonspor ile Göztepe mücadelelerini kaçırdı.

4 SARI 1 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Atiba Hutchinson istikrarını kaybettiği bu sezon geçmiş dönemlere göre daha hırçın bir görüntü de ortaya koydu. İlk 4 sarı kart, ikinci yılında 1 kırmızı kart gören Kanadalı; 2015-16'yı kart görmeden tamamladı. Geçen sezon 3 sarı kart gören Hutchinson, bu sezon ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.