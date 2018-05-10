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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 10.05.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



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