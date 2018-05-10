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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanıyor!

    Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanıyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    , Anderson Taliska'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekibin 21 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

    Mayıs sonu yaklaştıkça 'ın yıldızı Anderson hakkındaki transfer iddiaları da artıyor. Portekiz basını birkaç gündür İtalyan ekibi Roma'nın, Benfica ile resmi görüşmeler yaptığını ve 30 milyon euro verdiğini dile getirmişti. Son haberler ise Roma'nın bu rakamı 40 milyon euroya çıkarttığı şeklinde oldu.

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