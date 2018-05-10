10 Mayıs 2018, Perşembe
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Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanıyor!
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Beşiktaş, Anderson Taliska'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekibin 21 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.
Mayıs sonu yaklaştıkça Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca hakkındaki transfer iddiaları da artıyor. Portekiz basını birkaç gündür İtalyan ekibi Roma'nın, Benfica ile resmi görüşmeler yaptığını ve 30 milyon euro verdiğini dile getirmişti. Son haberler ise Roma'nın bu rakamı 40 milyon euroya çıkarttığı şeklinde oldu.
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