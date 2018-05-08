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    08 Mayıs 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın rekor gecesi

    Beşiktaşın rekor gecesi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Beşiktaş-Kayserispor maçının öne çıkan istatistikleri

    Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor'u yenerek şampiyonluk umudunu matematiksel olarak son iki haftaya taşımayı başardı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında 100. maçına çıktığı karşılaşmada, Beşiktaş evindeki yenilmezlik serisini 43'e çıkararak kendi rekoruna bir adım daha yaklaştı.

    İşte Beşiktaş-Kayserispor maçının öne çıkan istatistikleri;

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