Beşiktaşın rekor gecesi

08 Mayıs 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın rekor gecesi
Giriş Tarihi: 08.05.2018
Beşiktaş-Kayserispor maçının öne çıkan istatistikleri
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor'u yenerek şampiyonluk umudunu matematiksel olarak son iki haftaya taşımayı başardı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında 100. maçına çıktığı karşılaşmada, Beşiktaş evindeki yenilmezlik serisini 43'e çıkararak kendi rekoruna bir adım daha yaklaştı.
İşte Beşiktaş-Kayserispor maçının öne çıkan istatistikleri;
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ