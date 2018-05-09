İşte Beşiktaşta ilk yolcu!

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İşte Beşiktaş'ta ilk yolcu!
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Şenol Güneş'in tüm vetolarına rağmen alınan Vagner Love'un Beşiktaş kariyeri sıkıntıya girdi.
Şenol Güneş'in tüm vetolarına rağmen alınan Vagner Love'un Beşiktaş kariyeri sıkıntıya girdi.
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