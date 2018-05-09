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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    İşte Beşiktaş'ta ilk yolcu!

    İşte Beşiktaşta ilk yolcu!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Şenol Güneş'in tüm vetolarına rağmen alınan Vagner Love'un Beşiktaş kariyeri sıkıntıya girdi.

    Şenol Güneş'in tüm vetolarına rağmen alınan Vagner Love'un Beşiktaş kariyeri sıkıntıya girdi.

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