08 Mayıs 2018, Salı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Giriş Tarihi: 08.05.2018
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...
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