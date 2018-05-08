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    08 Mayıs 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"

    Beşiktaş için flaş hükmen mağlup iddiası
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

    İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...

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