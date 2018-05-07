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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Rıdvan Dilmen'den Vagner Love yorumu!

    Vagner Love hakkında flaş yorum!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Fotomaç yazarı , -Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.

    Fotomaç yazarı , -Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.

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