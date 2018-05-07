07 Mayıs 2018, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen'den Vagner Love yorumu!
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.
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