Cenk Tosun gelecek sezon için söz verdi

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun, gelecek sezonda işlerin kendisi ve takımı adına daha iyi olacağını söyledi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kulübün internet sitesine özel bir röportaj verdi.

Mavi beyazlı ekibin hücum hattında takım arkadaşlarıyla gün geçtikçe daha güçlü bir anlayış geliştirdiklerini belirten Cenk Tosun "Hem saha içinde hem de saha dışında Theo (Walcott), Yannick (Bolaise ve Gylfi (Sigurdsson) bana çok yardımcı oluyorlar. Benden daha uzun süre burada oynadıklarından ligi daha iyi tanıyorlar. Etkileşimimiz çok iyi ve inanıyorum ki önümüzdeki sezon çok daha iyi olacak" dedi.

Antrenmanlar sona erdikten sonra sahayı terk etmediğine de dikkat çeken milli yıldız, Sam Allardyce yönetiminde yaptıkları rutin idmanların ardından eski Everton'lı santrfor Duncan Ferguson'la çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Cenk Tosun verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer takım arkadaşlarınızı iyi tanıyorsanız maçta ne zaman nereye koşu yapacağını bilirsiniz. Orta saha ve kanat oyuncuları topu nereye göndereceğini hisseder. Bu sezon bu konuda iyiyiz ama önümüzdeki sezon daha iyi anlaşacağız, daha başarılı sonuçlar alacağız. Ceza sahasında tehlikeli olduğumu düşünüyorum ve eğer iyi ortalar gelirse bu toplara iyi kafa da vurabiliyoruö. Bunlar benim güçlü yanlarım fakat bu konularda kendimi daha da geliştirmek istiyorum."

Röportajda ayrıca, Cenk Tosun'un Ocak ayından bu yana çıktığı maçlarda 18 şut çektiğini ve bu şutların 8'inin kaleyi tuttuğunu, golcü oyuncunun % 44,44'lük bir oranına sahip olduğuna dikkat çekilirken, Tottenham'ın İngiliz santrforu Harry Kane'in ise şut isabeti konusunda % 41,01'lik oranala Cenk'in gerisinde kaldığı belirtildi.



aspor.com.tr / Dış Haberler



