Göztepe 0-0 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenip çıkışa geçen Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0.

Rakipleri Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen Göztepe, 5'inci sıraya yükselme fırsatını kaçırdı. Yeni Malatyaspor ise direkleri geçemezken bu sonuçla galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya çıkardı.

8'inci dakikada Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta, Kosanovic ceza sahası içinde topla buluştu. Sırp stoperin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.



17'nci dakikada Sabri'nin sağdan ortasında, Ghilas kafayı vurdu. Ancak top çerçeveyi bulmadı.



34'üncü dakikada Aytaç'ın pasında Adem ceza alanına girdi, bekletmeden vurdu. Kaleci Beto topu son anda kontrol etti.



55'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adem'in şutunda top yan direkten döndü.



69'uncu dakikada Yeni Malatyaspor'da Gilberto'nun şutunda top bu kez üst direkten oyun alanına geldi.



73'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Senegalli yıldızın vuruşunda Fenolle topu son anda çeldi.



80'inci dakikada bu kez Ghilas sol çaprazdan şutunu çekti ancak Yeni Malatyaspor savunmasına çarpan top kornere çıktı.

EROL BULUT: 2 PUANIMIZ ÇALINDI

Göztepe ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen gollerinin verilmediğini iddia ederek, "Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün muhteşem Göztepe taraftarı önünde ilk yarım saatte yediğimiz baskıdan çıkıp maçı kontrol altına aldık. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık aslında ama çalınan 2 puanımız var. Direkten dönen, çizgiden geçen topumuz var. Sahada 3 tane hakem var, onlar kararı öyle veriyorsa onlara sormak lazım. Hakem görüp vermek zorunda. Futbolcum golünü attı ve verilmeyen golümüz var" diye konuştu.

TAMER TUNA: PUAN KAYBI AVRUPA ŞANSIMIZI ETKİLEDİ

Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, yaşadıkları puan kaybının Avrupa şanslarını kötü etkilediğini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, "Oyuna çok arzulu başladık, hem topa sahip olarak hem girdiğimiz pozisyonlarla bunu gösterdik. Bugün kazanmayı çok istedik. İkinci yarıda oyun gitti geldi. Rakibe pozisyonlar da verdik. Bu senenin hayalini kazanmak istedik. Göztepe seyircisine hak ettiğini vermek istedik. Hem taraftara iyi futbol izlettirmek hem de gelecek yıllara hazırlık niteliğinde bir sezon geçirdik. Biz sadece işimize inanarak Göztepe'yi sezon sonunda iyi bir seviyede bırakmak için görüşmeler yaptık. Kalan 2 maçımızda da üst düzey oynayarak bu sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.



Bugün yaşadıkları puan kaybının Avrupa şansını etkilediğini ifade eden Tuna, "Her maçı kazanmaya çıkan Göztepe, Konyaspor ve Galatasaray'a karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben Göztepe'de sezonu bitiren 2. teknik adam olacağım. Planlama derken biz bunlardan bahsettik. Başka takıma gitmek gibi hesaplarım olmadı. Ben para bile konuşmadım. Şimdi bile mutsuz ettiğimiz taraftar grubu var. Göztepe'den çok iyi bir teklif de aldım açıkçası" diye konuştu.