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    06 Mayıs 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    'in 32. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

    Isınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

    Siyah-beyazlı ekip, karşılaşması için tesislerinde kampa girdi.



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