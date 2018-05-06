Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Isınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşması için tesislerinde kampa girdi.