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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması

    Şenol Güneşten ayrılık açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Teknik Direktörü , Kayserispor mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam" ifadelerini kullandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Kayserispor maçı öncesi beIN Sports'a önemli açıklamalar yapan teknik direktör , 'taki geleceğiyle ilgili sessizliğini bozdu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

    "TARAFTAR GİT DEMEDİĞİ SÜRECE GİTMEM"
    Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. Sezon başında da bu oyunlar oynandı şimdi de yapılıyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha mukavelem var. Beşiktaş taraftarının bana 'git' demediği sürece buradan gitmem. Karakterim, çizgim belli.

    "ORTALIĞI TOZ DUMANA KATIP NEMALANMAYA ÇALIŞANLAR..."
    50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız. Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar.

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