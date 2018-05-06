Ahmet Nur Çebi: Tuzağa düşmeyelim

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park’ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon Türkiye'yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş olarak sezonu henüz kapamadık. Ancak şunu unutmayalım; bu sezon çok iyi bir şekilde Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı. Baktığınızda Beşiktaş'ın büyüklüğünü hissedeceksinizdir. Bizi eleştiren rakiplerimiz de daha önce bizimle gurur duyduklarını söylüyorlardı, şimdi söylemek istemiyorlar. Bundan uzaklaştırmak ve bizi tuzağa düşürmek istiyorlar. Ligin sonuna geldik motive olmamızı istemiyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim" diye konuştu.

EFENDi BEŞiKTAŞ OLMAYA DEVAM

Türk futbolunda marka değerinin önemine dikkat çeken Çebi şöyle devam etti: "Türk futbolunun giderlerinin aşağı düşürülmesi için gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Bunun için de marka değerimizin yukarı çıkması gerekiyor. Türkiye'de marka değeri yukarı çıkmadıkça bundan F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor, herkes zarar görecektir. Bazı yöneticilerin ortaya çıkarmış olduğu kötü atmosfer nedeniyle Türk futbolu zarar görmektedir. Dolayısıyla bizler 'Efendi Beşiktaş' olmaya devam edelim. Bizler rakiplerimize saygı duyalım ve mücadelemizi sahada yapacağımızı kendilerine hissettirelim."

AYAKLARINA KURŞUN SIKARLAR

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye'deki kulüplerin borçlarını azaltması için futbolun marka değerini yükseltmek gerektiğini ancak Türk sporundaki bazı yöneticilerin davranışlarıyla buna zarar verdiğini söyledi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısının son bölümünde üyelerin eleştirilerine yanıt veren Çebi, "Borçların aşağı düşmesi için gelirlerin artması lazım. Bunun için futbolun marka değerinin yukarı çıkması gerekiyor. Türkiye'de futbolun marka değeri yukarı çıkmadığı sürece gelir artmayacak, herkes zarar görecek. Ne yazık ki bazı yöneticilerin hal ve davranışlarıyla yaratmış olduğu kötü atmosfer sonucu Türk futbolu zarar görmektedir. Beşiktaş'ın zarar gördüğünü düşündükleri yerde kendi ayaklarına kurşun sıkmışlardır" diye konuştu.

CAMİAMIZ BÖYLE OLMASINI İSTEDİ

Ahmet Çebi, F.Bahçe maçına çıkmama yönünde aldıkları kararla ilgili şunları söyledi: "Yönetim kurulu, divan kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda tavsiye kararını uygulamıştır. Camiamızın büyük çoğunluğunun arzu ettiği, uygulanmasını istediği bir karardı. Yönetim kurulu, buna sadık kalarak camianın düşüncelerini ortaya koyan karar almıştır. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Bu konunun daha fazla konuşulmasının, gündeme getirilmesinin Beşiktaş'a katkı vermeyeceğini düşünüyorum."

ALLAH DOĞRUNUN YANINDADIR

Şampiyonluk konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Allah her zaman doğrunun yanındadır. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını sağlayacağını da ümit ediyorum. Allah hep iyilerin, dürüstlerin yanında olmuştur" diye konuştu. Sosyal medyada da sağlıklı olmayan ve hayal ürünü haberlerin yapıldığına dikkati çeken Çebi, "Sosyal medyada Beşiktaş'a zarar verecek ifadeler kullanılmıştır. Beşiktaş'ın örf, adet ve geleneğinde devlete karşı saygıda kusurunun hiçbir zaman olmadığını ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

TOPLAM BORÇ 1.9 MİLYAR TL

Beşiktaş Kulübünün toplam borcu dün açıklandı. Derneğinin borcunun 648 milyon 638 bin 566, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun da 1 milyar 263 milyon 859 bin 393 lira olduğu bildirilirken, toplam borcun 1 milyar 912 milyon 497 bin 959 lira olduğu belirtildi.

KISITLAMA ZAMANI!

Beşiktaş'ın borçlarında düşüş yaşandığını vurgulayan İkinci Başkan Çebi, "Borçlarımızda düşüş var ancak Türk kulüplerinin maalesef içinde olduğu mali problemler artarak devam ediyor. Özellikle kurun aşırı yükselişleri, kullanmak zorunda kaldığımız krediler ve faizler ağır olmaya başlamıştır. Artık borçları düşürmek, Beşiktaş'ı borçsuz hale getirmek gibi önemli görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulu olarak uzun zamandan beri gelirleri artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı çalışmalar içindeyiz" dedi. Bu arada Beşiktaş'ta kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kuruluna yeni katılan üyeler mazbatalarını aldı. Üyeler mazbatalarını Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün elinden aldı.