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Şenol Güneş Beşiktaş ile 'dalya' diyecek!
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Yarın akşam Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 'dalya' heyecanı yaşayacak.
Yarın akşam Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 'dalya' heyecanı yaşayacak.
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