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    06 Mayıs 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş Beşiktaş ile 'dalya' diyecek!

    Şenol Güneşin 100ü gülüyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Yarın akşam Kayserispor'u konuk edecek 'ta teknik direktör , siyah-beyazlı ekibin başında 'dalya' heyecanı yaşayacak.

    Yarın akşam Kayserispor'u konuk edecek 'ta teknik direktör , siyah-beyazlı ekibin başında 'dalya' heyecanı yaşayacak.

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