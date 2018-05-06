Beşiktaşın konuğu Kayserispor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda mağlup olarak 4. sıraya gerileyen siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek azalan şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.

- Evinde 42 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalardada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

- Güneş "dalya" diyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

- Tosic oynayabilecek

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

- Negredo ve Pepe sakat

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

- 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.