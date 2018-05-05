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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde "dalya" diyecek

    Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde dalya diyecek
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk edecek 'ta teknik direktör , siyah-beyazlı ekibin başında "" heyecanı yaşayacak.

    , 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetiminde 99 lig mücadelesine çıktı. , Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak.

    Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.

    Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.

    Güneş ile lig maçları

    Beşiktaş'ın Güneş yönetimindeki Süper Lig performansı şöyle:

    SezonMaçGalibiyetBeraberlikYenilgiAttığı GolYediği GolPuan
    2017-2018311885592762
    2016-2017342383733077
    2015-2016342545753579
    TOPLAM9966201320792218

    Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı

    Şenol Güneş, görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

    Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı.

    Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.

    "Dalya"yı buruk kutlayacak

    Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında ""yı buruk bir şekilde kutlayacak.

    Siyah-beyazlı ekibi geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Güneş, Galatasaray derbisinde alınan 2-0'lık yenilginin ardından 4. sıraya kadar geriledi.

    Tecrübeli teknik adam, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gerilimli günler yaşadı.

    Siyah-beyazlı taraftarların, 100. lig maçında Şenol Güneş'e büyük destek vermesi bekleniyor.

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