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Beşiktaş'a Dusko Tosic müjdesi
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Kırmızı kart cezasını kupa yarı final rövanş maçında çekmiş sayılan Tosic sakatlığı devam eden Pepe’nin yokluğunda savunmanın yükünü üstlenecek
F.Bahçe kupa rövanş maçına çıkmayarak Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş, Kayserispor ile pazartesi günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı kart cezalı bulunan ancak kupa yarı finalinde cezasını çekmiş sayılan Dusko Tosic'in bu mücadelede forma giyebilecek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek olması sıkıntı yaratırken, Tosic'den gelen haber herkesi sevindirdi. Siyah-beyazlılarda, sezonu kapatan Caner ve Negredo da forma giyemeyecek. Pepe'nin yokluğunda stoperde Tosic- Vida ikilisini oluşturacak olan Güneş, forvette ise Negredo'nun yerine Love'a ilk 11'de şans verecek.
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