05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor..
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Beşiktaş'ın net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.
Başkan Fikret Orman'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş'ın borcu açıklandı.
Verilen rakamlara göre Beşiktaş'ın net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.
Divan Kurulu, 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması ile devam ediyor.
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