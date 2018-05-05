05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Nisan ayında Beşiktaş farkı
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
MTM raporuna göre Nisan’da en çok Beşiktaş konuşuldu.
Beşiktaş, 89 bin 14 haber ile zirveye yerleşti. Quaresma, 10 bin 417 haberde yer alarak en çok konuşulan futbolcu oldu. Şenol Güneş de, 32 bin 942 haberle en çok konuşulan teknik isim oldu.
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