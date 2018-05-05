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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Nisan ayında Beşiktaş farkı

    Nisan ayında Beşiktaş farkı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    MTM raporuna göre Nisan’da en çok konuşuldu.

    , 89 bin 14 haber ile zirveye yerleşti. Quaresma, 10 bin 417 haberde yer alarak en çok konuşulan futbolcu oldu. Şenol Güneş de, 32 bin 942 haberle en çok konuşulan teknik isim oldu.

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