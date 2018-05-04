Ryan Babele teklif yağıyor!

04 Mayıs 2018, Cuma
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Ryan Babel'e teklif yağıyor!
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan Ryan Babel, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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