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    04 Mayıs 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Ryan Babel'e teklif yağıyor!

    Ryan Babele teklif yağıyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan , özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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