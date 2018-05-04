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    04 Mayıs 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Talisca için Benfica'ya değil Beşiktaş'a geliyorlar!

    Talisca için Benficaya değil Beşiktaşa geliyorlar!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Beşiktaş'ın elinde sambacının bonservisini almak için 21 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.

    Beşiktaş'ın elinde sambacının bonservisini almak için 21 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.

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