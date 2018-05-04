Talisca için Benficaya değil Beşiktaşa geliyorlar!

04 Mayıs 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Talisca için Benfica'ya değil Beşiktaş'a geliyorlar!
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Beşiktaş'ın elinde sambacının bonservisini almak için 21 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.
Beşiktaş'ın elinde sambacının bonservisini almak için 21 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ