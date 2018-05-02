Tahkim Kurulu, Beşiktaş kararını açıkladı!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili Beşiktaş'ın dün Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrası merakla beklenen karar açıklandı.

Tahkim Kurulu'nun bugünkü olağanüstü toplantısında Beşiktaş'ın "maçın kaldığı yerden oynanmaya devamı" kararının iptali için yaptığı başvuru oy birliği ile reddedildi.

İşte Tahkim Kurulu'nun kararla ilgili açıklaması:



TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/156 - K.2018/164

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.