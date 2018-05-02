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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş kombinelerine yoğun ilgi

    Beşiktaş kombinelerine yoğun ilgi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Beşiktaş taraftarı, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. Kombine yenileme ve yer değiştirme işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni sezon öncesinde kombine yenilemelerine yoğun ilgi gösterdi. 2018/2019 sezonunda tüm maçlarda geçerli olacak olan kombine kart yenilemesi ve yer değiştirme işlemleri için stada gelen taraftarlar, Vodafone Park Kombine Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarlar, kombine yenileme ve yer değiştirme işlemlerini 10 Mayıs Perşembe gününe kadar gerçekleştirebilecek.

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