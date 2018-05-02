02 Mayıs 2018, Çarşamba
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Beşiktaş kombinelerine yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 02.05.2018
Beşiktaş taraftarı, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. Kombine yenileme ve yer değiştirme işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek.
Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni sezon öncesinde kombine yenilemelerine yoğun ilgi gösterdi. 2018/2019 sezonunda tüm maçlarda geçerli olacak olan kombine kart yenilemesi ve yer değiştirme işlemleri için stada gelen taraftarlar, Vodafone Park Kombine Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarlar, kombine yenileme ve yer değiştirme işlemlerini 10 Mayıs Perşembe gününe kadar gerçekleştirebilecek.
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