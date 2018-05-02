02 Mayıs 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi için prim kararı
Giriş Tarihi: 02.05.2018
Son iki sezonda da Devler Ligi'ne doğrudan katılmayı başararak hem kasasını dolduran hem de dünya çapında reklamını yapan Beşiktaş, üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bütün imkanlarını seferber edecek.
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