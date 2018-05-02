Son iki sezonda da Devler Ligi'ne doğrudan katılmayı başararak hem kasasını dolduran hem de dünya çapında reklamını yapan Beşiktaş, üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bütün imkanlarını seferber edecek.

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