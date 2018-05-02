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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi için prim kararı

    Beşiktaştan Devler Ligi için yeni karar
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Son iki sezonda da Devler Ligi'ne doğrudan katılmayı başararak hem kasasını dolduran hem de dünya çapında reklamını yapan Beşiktaş, üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bütün imkanlarını seferber edecek.

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