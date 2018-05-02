Galatasaray mağlubiyeti ile şampiyonluk şansını azaltan Beşiktaş’ta bu sezon takıma katılan oyuncuların katkısının az olması artık açık bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Sezona Negredo, Lens, Pepe ve Medel'i transfer ederek başlayan siyah-beyazlılar, kiralıktan geri dönen Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i de kadrosunda tuttu. Devre arasında ise, Cenk Tosun'u 26 milyon euro'ya Everton'a satınca ortaya çıkan santrfor eksikliğini Vagner Love ve Cyle Larin ile doldurmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı da bedelsiz olarak renklerine bağlayıp 2016-2017 sezonunun tamamında 7 yeni transfer yaptı.

SUSKUN GOLCÜLER

İspanyol forvet Negredo; 35 gol iddiasıyla girdiği sezonu sadece 7 gol ile tamamladı. Oysa bu sayı Demba Ba'da 18, Mario Gomez'de 26, Aboubakar'da ise 12'ydi ve Aboubakar'ın 12 gol attığı sezonun gerçek golcüsü Cenk Tosun 20 gol atmıştı. Cenk'in yerini doldurması için transfer edilen Cyle Larin ve Vagner Love da beklenenin çok çok uzağında kaldı. Love 2 gol atarken, Larin ise 7 maçta kadroya girmesine rağmen bir maçta 7 dakika süre alabildi ve 1 gol attı. Mustafa Pektemek ise 31 maçın tamamında kadroda kendine yer buldu, ancak 44 dakika ile bir devre edecek süreyi bile alamadı ve gol atamadı.

HAYAL KIRIKLIĞI LENS

F.Bahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından 5.6 milyon euro ödenerek Sunderland'den transfer edilen Jeremain Lens, Beşiktaş camiası için şüphesiz bu sezonun en büyük hayal kırıklığı transferi oldu. 11 maça 11'de başlayan Hollandalı, Trabzonspor maçı haricinde hiç bir maçı 90 dakika tamamlayamadı ve genelde tepkilerle saha kenarına geldi. Lens, oynadığı maçlarda skor katkısı yapmaktan uzak çalım denemeleri, yetişemediği toplar ve isabetsiz ortaları ile akıllarda kaldı ve gönderilmesi düşünülenler listesinin hep en üst sırasında yer aldı. Jeremain Lens, 31'inci hafta itibari ile sadece 1 gol atarken henüz asist yapamadı.

VİDA OTURMADI

Bu sezon takıma katılan diğer yeni oyunculardan Gökhan Töre ve Domagoj Vida da bekleneni veremeyen iki isim oldu. Kiralıktan geri dönen Gökhan Töre, sezon başı antrenmanında sakatlanarak 8 ay daha futboldan uzak kaldı. Devre arasında transfer edilen Vida da bekleneni veremeyen bir diğer isim. Vida sadece 4 maç 11'de görev alırken 90 dakika oynadığı maç sayısı 3 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı ilk maçın 16'ncı dakikasında kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı ve 5-0'lık Bayern Münih yenilgisinin baş mimarlarından oldu.

EN İYİ YENİLER PEPE VE MEDEL

Beşiktaş'ın bu sezon takıma kattığı yeni isimlerden sadece Pepe ve Medel beklentilerin üzerine çıkarak takıma fazlasıyla katkı yaptı. Pepe, sakat ve cezalı olmadığı 23 maçın 22'sinde 90 dakika forma giydi ve takım savunmasının lideri oldu. Kilolarından kurtulduktan sonra sağ bek, stoper ve orta saha olmak üzere 9 maça onbirde başlayan Medel, son 6 ayda takımın değişmez adamı ve taraftarın da sevdiği futbolculardan biri oldu.

Beşiktaş'ta dört santrforun (Negredo, Love, Larin, Pektemek) attığı gol sayısı sadece 10 olurken; Babel (12) ve Talisca'nın (13) 25 gol atması Beşiktaş'ı resmen 31'inci haftaya kadar şampiyonluk yarışından tutan en önemli etken oldu.

Ryan Babel ve Anderson Talisca 25 gol atarken, 8 de asist yaparak siyah-beyazlıların attığı 59 golün 33'üne imza attılar. İkilinin bu performansı, takımdaki mevcut dört santrforu istatistiklerde 3'e katlamayı başardı.

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