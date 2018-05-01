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    01 Mayıs 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?

    Yenilginin sorumlusu Güneş mi?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    camiasında önce gelen bazı isimler, derbisinin faturasını ’e çıkardı.

    Tecrübeli teknik adamın F.Bahçe derbisinin stresini oyuncuların üzerinden silemediğini, maç içinde yaptığı taktik hataların ise şampiyonluğa mal olduğunu iddia ettiler. Negredo sakatlandığında neden Love'u değil de Lens'in oyuna alındığını sorgulayan bu isimler; aynı şekilde Pepe sakatlandığında zaten geride olan ve atak yapamayan takımda Medel'i geri çekip, Tolgay'ın yanına Oğuzhan'ın alınmamasına isyan ettiler.

    Aynı şekilde G.Saray penaltı kaçırdığında neden takıma hücum oyuncusu alınmadığını, üçüncü oyuncu değişikliği için son 10 dakikanın beklenmesini yadırgadılar.

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