Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?

Beşiktaş camiasında önce gelen bazı isimler, Galatasaray derbisinin faturasını Şenol Güneş’e çıkardı.

Tecrübeli teknik adamın F.Bahçe derbisinin stresini oyuncuların üzerinden silemediğini, maç içinde yaptığı taktik hataların ise şampiyonluğa mal olduğunu iddia ettiler. Negredo sakatlandığında neden Love'u değil de Lens'in oyuna alındığını sorgulayan bu isimler; aynı şekilde Pepe sakatlandığında zaten geride olan ve atak yapamayan takımda Medel'i geri çekip, Tolgay'ın yanına Oğuzhan'ın alınmamasına isyan ettiler.

Aynı şekilde G.Saray penaltı kaçırdığında neden takıma hücum oyuncusu alınmadığını, üçüncü oyuncu değişikliği için son 10 dakikanın beklenmesini yadırgadılar.