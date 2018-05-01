Ezeli rakibine mağlup olan Beşiktaş, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansını zora soktu

Ligin 31. haftası öncesinde averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlı takım, G.Saray karşısındaki mağlubiyetiyle 62 puanda kaldı ve bir anda 4. sıraya kadar geriledi. 66 puanlı lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş, 65 puanlı ikinci Başakşehir ile 63 puanla üçüncü sırada bulunan F.Bahçe'nin arkasında kaldı. Kalan 3 haftada Kayseri, Osmanlı ve Sivasspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, bu maçları kazansa dahi şampiyonluk için üstündeki üç rakibinin puan kayıplarını beklemek zorunda kalacak.

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesinde en önemli kayıplarını ligin ilk yarısında yaşadı. Sezonun ilk bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Süper Lig'in ilk bölümündeki 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarıyı 4. sırada bitirdi. Ligin 17 maçlık periyodunda 21 puan yitiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki 14 maçta daha başarılı olsa da bu performansı rakiplerinin önüne geçmesine yeterli olmadı. Beşiktaş, ikinci yarıdaki 14 maçta 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 32 puan topladı.