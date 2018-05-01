G.Saray derbisinde sakatlanan Negredo ve Pepe’den kötü haber geldi. Her iki futbolcunun da dün yapılan kontrollerinde sezonu kapattıkları belirtildi

Süper Lig'in 31. haftasında önceki gün Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta hasar büyük... Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, iki önemli ismini de kaybetti. Derbide sakatlanıp, oyundan alınan Alvaro Negredo ile Pepe'nin dün yapılan kontrollerinin ardından kötü haber geldi. Hastaneye koltuk değnekleriyle giden Negredo ile ilgili Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayımlanan bildiride, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol ayak bileğinde iç yan bağ (Deltoid ligament) yırtığı tespit edildi. Negredo'nun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı. İspanyol golcüden sonra bu kez de Portekizli stoper Pepe'den gelen haber şok etkisi yaşattı.

SAKAT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Derbiyi sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan tecrübeli savunma oyuncusunun da gerçekleştirilen muyenelerinin ardından Negredo gibi sezonu kapattığı açıklandı. Pepe'nin sol uyluk arka adalesinde mikro yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Sahalara dönmesi için 2 haftaya ihtiyacı olan Pepe'nin, Dünya Kupası'nda Portekiz forması giyecek olması nedeniyle son maçta da riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta sezonu kapatan futbolcu sayısı ise 6'ya ulaştı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Caner Erkin ile sezon başı kampından bu yana tedavilerine devam edilen Atınç, Gökhan Töre ve Veli Kavlak, 2017-2018'de forma şansı bulamadı.

35'İ TUTTURAMADI

Büyük umutlarla transfer edilen Negredo, imza töreninde verdiği sözü tutamadı. Beşiktaş'ta 35 gol atacağını söyleyen ve kağıt imzalayan İspanyol yıldız, 42 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde ilk golünü 10. haftadaki Alanya karşılaşmasında atan 32 yaşındaki futbolcu, bu kulvarda 7 kez ağları sarstı. 8 golü de kupada atan Negredo, 25 maçtan fazla oynadığı için 2 artı 1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon da otomatik uzadı.

RUSYA'YA YETİŞECEK

Kartal'ın bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Pepe, 35 resmi karşılaşmada forma giydi. Sakatlandığı Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de 23 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki stoper, bu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. Ligde 4 sarı kart gören Portekizli savunma oyuncusu, Fenerbahçe ile yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında da kırmızı kartla cezalandırılmıştı.