Şenol Güneş için karar zamanı

Son olaylar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren tecrübeli hocanın, sezon sonu yönetimle yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında gerçekleşen olayların ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hayli yıpranan tecrübeli teknik direktör, kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda verecek. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Şenol Güneş'e destek olmaları başarılı teknik adamı 'net' karar vermekte zorluyor. Kalan 3 haftanın ardından yönetimle bir görüşme yapacak olan Güneş'in, nasıl bir karar alacağı her kesim tarafından merakla bekleniyor.

B PLANI YAPILMADI

Şenol Güneş'in görevden ayrılıp takımın başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddiaları her geçen gün biraz daha fazla gündeme getirilse de, siyah-beyazlı yönetim Güneş'in kalacağına inanıyor. Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcıya her fırsatta destek olan yönetim, Güneş'in kalmasından yana. Özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle bu kararından geri adım atması beklenen Güneş, önümüzdeki günlerde ailesiyle görüşerek kararını açıklamayı planlıyor.