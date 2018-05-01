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    01 Mayıs 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Jeremain Lens açık ara en kötü isim

    Lens açık ara en kötü isim
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    'ın Hollandalı oyuncusu Lens bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

    Galatasaray derbisinde Negredo'nun yerine giren ve 60 dakika sahada kalan Hollandalı, 15 kez topla buluşabildi. 8'inde ikili mücadeleye girip 7'sini kaybetti. 5 pası yanındaki arkadaşına attı. Attığı 2 şut isabetsizdi. 1 orta denemesi başarısız oldu ve girdiği 8 ikili mücadelenin 1 tanesini kazanabildi.

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