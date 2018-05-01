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Beşiktaş'ta Jeremain Lens açık ara en kötü isim
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Lens bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray derbisinde Negredo'nun yerine giren ve 60 dakika sahada kalan Hollandalı, 15 kez topla buluşabildi. 8'inde ikili mücadeleye girip 7'sini kaybetti. 5 pası yanındaki arkadaşına attı. Attığı 2 şut isabetsizdi. 1 orta denemesi başarısız oldu ve girdiği 8 ikili mücadelenin 1 tanesini kazanabildi.
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