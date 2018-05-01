Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Lens bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray derbisinde Negredo'nun yerine giren ve 60 dakika sahada kalan Hollandalı, 15 kez topla buluşabildi. 8'inde ikili mücadeleye girip 7'sini kaybetti. 5 pası yanındaki arkadaşına attı. Attığı 2 şut isabetsizdi. 1 orta denemesi başarısız oldu ve girdiği 8 ikili mücadelenin 1 tanesini kazanabildi.