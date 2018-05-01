Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, son 10 günde yaşadıkları ile oldukça sancılı bir dönemin içine girdi.

19 Nisan'da F.Bahçe ile Kadıköy'de oynanan ve Şenol Güneş'in başına gelen cisim sonucu maçın yarıda kalmasıyla başlayan sancılı süreçte gelişen olaylar, G.Saray maçı mağlubiyeti ve şampiyonluğun mucizelere kalmasıyla doruğa ulaşmış durumda. Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak hem camia hem de teknik direktörleri Şenol Güneş'in zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Maçın bitiminden itibaren Şenol Güneş bırakıyor şeklinde sanki bir kampanya gibi konuşmalar, yazılar, haberler var. Hocamızın zor bir süreçten geçtiğini kimse düşünmüyor ve her türlü konuşuyorlar" dedi.

TEK SORUMLU GÖSTERİLDİ

Güneş'in, F.Bahçe maçının tek sorumlusunun kendisi gibi yansıtılmasından ve maçın sadece kendi üzerinden konuşulmasından çok rahatsız olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Albayrak şunları söyledi:

ÜMRANİYE'DEN ÇIKMADIK

"Camia olarak hocamıza ilk dakikadan itibaren tüm desteği verdik, sadece biz değil, birçok spor kulübü de destek verdi. Ama sonrasında özellikle F.Bahçe tarafından tüm olayın sadece kendi üzerinden konuşulması ve sanki tek sorumlunun kendisiymiş gibi gösterilmesi hocamızı inanılmaz derecede üzmüş durumda. Çünkü dürüst insanlar her zaman bu tip olaylar karşısında üzülür. Onun bir kırgınlığı var, bu açıkça görülüyor. Kendisi kolay günler geçirmedi, bunu anlamak lazım" diye konuştu.

Şenol Güneş'in içinde olduğu durumun hemen 'bırakıyor' şeklinde konuşulmasının da çok doğru olmadığını ifade eden Albayrak, "Geçen hafta takımın bu olaylardan etkilenmemesi için çok uğraştık. Ümraniye'deydik hep birlikte. Bu şekilde 'bırakıyorum' diye bir konuşmasına şahit olmadık, hep Galatasaray maçına dair konuşmalar geçti. Galatasaray maçını da kaybettik, önceki akşam hocamızın moralinin çok bozuk olmasında bunun da etkisi vardır mutlaka. Bunu da düşünmek lazım. Hemen 'bırakıyor' demek çok doğru bir yaklaşım değil.Kalan üç haftada her şey olabilir. Bizim yapmamız gereken üç maçımızı da almak" şeklinde konuştu.