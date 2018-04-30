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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan iddialara yanıt

    Beşiktaştan iddialara yanıt
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Kulübü, Cumhurbaşkanı 'ın Başkan ’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde konuştuğuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    İşte o açıklama:

    Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız 'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

    Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

    Saygılarımızla

    JK

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