Beşiktaştan iddialara yanıt

30 Nisan 2018, Pazartesi
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Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Beşiktaş'tan iddialara yanıt
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde konuştuğuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla
Beşiktaş JK
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