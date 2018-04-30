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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Eski Beşiktaşlı Bobo, 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu

    Eski Beşiktaşlı Bobo, Altın Ayakkabının sahibi oldu
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 30.04.2018

    'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu , A Ligi'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski lu ise yılın futbolcusu seçildi.

    formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan , A Ligi ekiplerinden formasıyla 27 maçta 27 gol atarak 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski lu de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.

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