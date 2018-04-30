Beşiktaş'ta sakatlanan Alvaro Negredo sezonu kapattı.

Dün Galatasaray'la oynanan derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve 35. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakmak zorunda kalan Alvaro Negredo'dan siyah beyazlı ekibe kötü haber geldi.

Bugün yapılan kontroller ve çekilen MR sonrası İspanyol forvetin sol ayak bileğinde iç yan bağ (Deltoid ligament) yırtığı oluştuğu, bu nedenle sezonu kapattığı belirlendi.



