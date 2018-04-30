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Beşiktaş'a ikinci şok: Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı!
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Beşiktaş'ta sakatlanan Pepe sezonu kapattı.
Galatasaray'la dün oynanan derbi maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Pepe'nin yapılan muayeneler sonucunda sezonu kapttığı belirlendi.
Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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