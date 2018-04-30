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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a ikinci şok: Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı!

    Beşiktaşta şok üstüne şok!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    'ta sakatlanan sezonu kapattı.

    'la dün oynanan derbi maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'ın Portekizli savunmacısı 'nin yapılan muayeneler sonucunda sezonu kapttığı belirlendi.

    Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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