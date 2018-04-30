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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Güneş’in hatalarıyla kaybetti

    Güneş’in hatalarıyla kaybetti
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Spor yazarı Metin Tekin bugünkü yazısında bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi

    1- Beşiktaş yenilgiyi hak etti mi?
    İlk yarının oyun başlangıcına baktığımızda Galatasaray'ın alışılmış önde baskılı, tempolu oyunundan ziyade dengeli ve kontrollü bir görüntü vardı sahada. İlk yarıda mücadele vardı ama beceri ve kalite yoktu.

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