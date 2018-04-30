Güneş’in hatalarıyla kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Spor yazarı Metin Tekin bugünkü yazısında bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi

1- Beşiktaş yenilgiyi hak etti mi?

İlk yarının oyun başlangıcına baktığımızda Galatasaray'ın alışılmış önde baskılı, tempolu oyunundan ziyade dengeli ve kontrollü bir görüntü vardı sahada. İlk yarıda mücadele vardı ama beceri ve kalite yoktu.