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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Alvaro Negredo karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon

    Beşiktaş bu pozisyonda Cenk Tosunu aradı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Devre arası transfer döneminde Everton'a transfer olan 'un ardından 'ın forvet hattında görev alan , derbinin 20. dakikasında Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

    Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelen 'yla önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Siyah-beyazlı oyuncu Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denerken, top yandan dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından ise Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada İspanyol oyuncuya büyük tepki gösterdi.

    Negredo'nun Muslera ile karşı karşıya kaldığı an (Görüntü: beIN SPORTS)

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