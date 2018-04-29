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Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileği
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasına giderek Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Maç öncesinde ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasına gitti. Terim, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti
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