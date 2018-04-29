;
    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileği

    Fatih Terimden Şenol Güneşe...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

     soyunma odasına giderek 'e geçmiş olsun dileklerini iletti

    'in 31. haftasında evinde 'ı konuk ediyor.

    Maç öncesinde ev sahibi takımın teknik direktörü , Beşiktaş soyunma odasına gitti. Terim, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle 'e geçmiş olsun dileklerini iletti

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    TT Stadında 11ler belli oldu TT Stadı'nda 11'ler belli oldu
    Cenk Tosundan derbi öncesi Beşiktaşa destek Cenk Tosun'dan derbi öncesi Beşiktaş'a destek
    Beşiktaş kafilesi TT Stadına ulaştı Beşiktaş kafilesi TT Stadı'na ulaştı
    BİZE ULAŞIN