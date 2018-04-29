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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Cenk Tosun'dan derbi öncesi Beşiktaş'a destek

    Cenk Tosundan derbi öncesi Beşiktaşa destek
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Galatasaray maçı öncesi destek mesaj gönderdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'a eski öğrencisi Cenk Tosun'dan destek geldi. Milli yıldız maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;

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