Cenk Tosundan derbi öncesi Beşiktaşa destek

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Cenk Tosun'dan derbi öncesi Beşiktaş'a destek
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Galatasaray maçı öncesi destek mesaj gönderdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'a eski öğrencisi Cenk Tosun'dan destek geldi. Milli yıldız maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;
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