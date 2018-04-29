Beşiktaş, Galatasaray mağlubiyetiyle ağır yara aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Ligin 31. haftasına 62 puan ve averajla ikinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında zaman zaman önemli fırsatlar yakalamasına rağmen istediği sonucu alamadı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Beşiktaş, Dusko Tosic'in kırmızı kartla takımını eksik bıraktığı ikinci yarıda kalesinde bir gol daha gördü ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, ligde 5. yenilgisini aldı ve Medipol Başakşehir (65 puan) ile Fenerbahçe'nin (63 puan) arkasında 4. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı ekip, puanını 66'ya çıkaran lider Galatasaray'ın da 4 puan gerisine düştü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE GALATASARAY'A İLK KEZ YENİLDİ

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a ilk kez mağlup oldu.

Güneş'in göreve başladığı 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki mücadelede rakibiyle evinde 2-2 berabere kaldı. 2016-2017'nin ikinci yarısında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.

Şenol Güneş yönetiminde daha önceki 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, bu sefer rakibine yenilmekten kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekibe derbi maçlarda son olarak 2014-2015'te yenilen siyah-beyazlı takım, Galatasaray karşısında ayrıca 5 maç sonra mağlup oldu.

DIŞARIDAKİ DERBİLERDE KAYIP

Beşiktaş, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı derbi maçlarda yokları oynadı.

Sahasında rakiplerine üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki derbi maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Sarı-kırmızılı rakibine mağlup olan Beşiktaş'ın 4 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduktan sonra Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip, 4 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

3 YENİLGİSİ ZİRVEDEKİ TAKIMLARA KARŞI

Süper Lig'de bu sezon 5. yenilgisini alan Beşiktaş, bunların üçünü şampiyonluk mücadelesi veren takımlar karşısında yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki karşılaşmalarda ise Medipol Başakşehir'e 1-0 ve Galatasaray'a 2-0 yenildi.

DEPLASMANDA 10. KEZ PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'deki deplasman maçlarında 10. kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon dış sahada 16. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 6'sını kazanabildi. Deplasman maçlarından beşer kez beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, dışarıda böylece 25 puan kaybetti.

YİNE EKSİK KALDI

Beşiktaş, bu sezonki bir derbi maçında daha eksik kalmanın sıkıntısını yaşadı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplam 6 derbi maçına çıkan siyah-beyazlı ekipte 6. kez bir oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan maçta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü Beşiktaş'ın sarı-lacivertli ekiple kupada oynadığı ilk karşılaşmada yine Quaresma, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe ile oynanan ancak tatil edilen kupanın rövanş mücadelesinde ise Pepe, kırmızı kart görmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray ile oynadığı derbi maçta ise Dusko Tosic, gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

NEGREDO VE BABEL, ÖNEMLİ POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Beşiktaş'ta hücum hattında görev yapan Alvaro Negredo ile Ryan Babel, derbi maçta yakaladıkları önemli pozisyonları gole çeviremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo, topu kötü bir vuruşla auta attı. Mücadelenin ikinci yarısında ise Babel aynı şekilde yakaladığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

BEŞİKTAŞ, İKİ DEĞİŞİKLİĞİ SAKATLIK NEDENİYLE YAPTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncu değişikliğini yaşanan sakatlıklardan dolayı yaptı.

Maçın 33. dakikasında sakatlanan Alvaro Negredo, oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncunun yerine 35. dakikada Jeremain Lens, oyuna dahil oldu.

Negredo'nun çıkmasının ardından Beşiktaş'ta saha içinde bazı değişiklikler yaşandı. Ryan Babel forvete geçerken, Lens orta sahanın solunda oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarıda sakatlanan Pepe de 61. dakikada yerini Domagoj Vida'ya bıraktı.