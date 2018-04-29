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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Nihat Kahveci'den Jeremain Lens için flaş yorum

    Lense ağır eleştiri!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'ın eski milli yıldızlarından Nihat Kahveci, derbisinin ardından 'i hedef aldı, sert bir eleştiri yaptı.

    'ın 'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi.

    Kahveci, 35. dakikada Negredo'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan 'in performansına tepki gösterdi. Eski milli yıldız, "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens'ten daha iyi oynarım kesin." dedi.

    Sezon başından bu yana kendisinden beklentileri karşılayamayan Hollandalı yıldız, Galatasaray maçında da fark yaratamadı.

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