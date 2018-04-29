29 Nisan 2018, Pazar
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi.
Nihat Kahveci'den Jeremain Lens için flaş yorum
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Beşiktaş'ın eski milli yıldızlarından Nihat Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından Jeremain Lens'i hedef aldı, sert bir eleştiri yaptı.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi.
Kahveci, 35. dakikada Negredo'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Jeremain Lens'in performansına tepki gösterdi. Eski milli yıldız, "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens'ten daha iyi oynarım kesin." dedi.
Sezon başından bu yana kendisinden beklentileri karşılayamayan Hollandalı yıldız, Galatasaray maçında da fark yaratamadı.
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