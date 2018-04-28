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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten Atiba sürprizi

    Şenol Güneşten Atiba sürprizi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    derbiye sağlam bir 11'le çıkmak istiyor.

    Caner'in sakatlanması ile Adriano'yu sol bekteki gerçek mevkine çekme kararı alan Güneş, sağ bekte ise daha önce de bu mevkiide oynattığı Atiba'yı denemeye başladı. Gökhan Gönül'ün sağlam olması durumunda tecrübeli oyuncuyu tercih edeceği, aksi durumda 'nın oynayacağı öğrenildi.

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