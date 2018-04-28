Şenol Güneşten Atiba sürprizi

Şenol Güneş derbiye sağlam bir 11'le çıkmak istiyor.

Caner'in sakatlanması ile Adriano'yu sol bekteki gerçek mevkine çekme kararı alan Güneş, sağ bekte ise daha önce de bu mevkiide oynattığı Atiba'yı denemeye başladı. Gökhan Gönül'ün sağlam olması durumunda tecrübeli oyuncuyu tercih edeceği, aksi durumda Atiba'nın oynayacağı öğrenildi.