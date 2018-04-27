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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a Boyko'dan güzel haber

    Beşiktaşa Boykodan güzel haber
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Dinamo Kiev ile yapılan sözleşmesinde 3 milyon euro’luk satın alma bedeli bulunan için ilk hamle geldi.

    Ukrayna ekibi 'a, 'nun bonservisi için 1.2 milyon euro teklif etti. Dinamo Kiev Başkanı Surkis de teklifi "Boyko'nun bizimle kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'la ortak bir dil bulmalıyız" diyerek doğruladı.

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