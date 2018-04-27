Beşiktaşa Boykodan güzel haber

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Beşiktaş'a Boyko'dan güzel haber
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Dinamo Kiev ile yapılan sözleşmesinde 3 milyon euro’luk satın alma bedeli bulunan Boyko için ilk hamle geldi.
Ukrayna ekibi Beşiktaş'a, Boyko'nun bonservisi için 1.2 milyon euro teklif etti. Dinamo Kiev Başkanı Surkis de teklifi "Boyko'nun bizimle kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'la ortak bir dil bulmalıyız" diyerek doğruladı.
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