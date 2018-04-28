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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın derbi planı: Tam saha pres

    Beşiktaşın derbi planı: Tam saha pres
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak , yapacağı baskılı savunmayla rakibini şaşırtmayı amaçlıyor. Siyah beyazlılar sahaya “Önce durdur, sonra vur” anlayışı ile çıkacak.

    Kupadaki olaylı Fenerbahçe maçı sonrası talebelerini ligdeki kritik Galatasaray derbisine motive edebilmek için yoğun çaba harcayan Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını büyük ölçüde netleştirdi. Galatasaray'ın seyirci avantajını kullanarak oyuna hızlı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak. Güneş, top karşı tarafa geçtiği anda da tam saha presle rakibinin dengesini bozmayı düşünüyor.

    MEDEL'İN YERİ GARANTİ, ATİBA DÖNÜYOR
    Şenol Güneş, son taktik çalışmada derbi 11'ini de şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Atiba'yı as takımda denedi. Kanadalı yıldızın derbide formasını alması beklenirken, partneri Medel olacak. Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano dörtlüsünü, forvet arkasında Quaresma-Talisca-Babel üçlüsünü, ileri uçta ise 'yu sahaya sürmeyi planlıyor.

    SON İDMAN TARAFTARSIZ
    Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi son idmanını Vodafone Park'ta taraftarının önünde yapmayı planlıyordu ama İstanbul'da cumartesi günü yoğun trafik yaşanması nedeniyle plan iptal edildi. Bunun yerine saat 18.00'de BJK 'nde yapılacak antrenmana taraftar alınması gündeme geldi. Ancak tesislere sadece bin seyirci alınabileceği ve bunun da izdihama yol açab-i leceği gerekçesiyle bu düşünceden de vazgeçildi.

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