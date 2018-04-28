Bugüne kadar Nisan ayında yapılan 12 BJK-GS derbisinde siyah-beyazlıların rakibine karşı 5-3 üstünlüğü bulunuyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın G.Saray ile şampiyonluk açısından son derece kritik bir derbiye çıkıyor. Beşiktaş ile G.Saray arasında 'nisan' aylarında oynanan maçlarda siyah-beyazlıların galibiyet sayısı dikkat çekiyor. Opta verilerine göre, G.Saray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü bulunurken 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım en son 2012'de Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmıştı.

G.Saray ve Beşiktaş arasında oynanan lig ve kupa maçlarında bakıldığında son dönemde iki tarafın da tansiyonu düşük maçlar oynaması dikkat çekiyor. İki ezeli rakip arasında oynanan son 7 maçta kırmızı kart hiç çıkmadı. Takımlar bu maçların tamamını 11 kişi tamamlarken, oynanan son 10 maçta ise 2 kırmızı kart çıktı. Bu maçlarda birer kez iki takım 10 kişi kaldı. 1997'den bu yana oynanan maçlarda iki takım da aynı maçta kırmızı kart görmedi.